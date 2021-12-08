Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі»

Зустріч Нормандської четвірки у грудні 2019 року відбувалась у Парижі

Після переговорів Байдена з Путіним Москва заявила, що Німеччина і Франція не будуть проти участі Сполучених Штатів у переговорах щодо Донбасу

Німеччина і Франція, найімовірніше, не будуть проти того, аби США приєдналися до «нормандського формату» для врегулювання ситуації на Донбасі. Як вважають в Міністерстві закордонних справ Росії, «на сьогодні це технічне питання». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Натомість Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.

До слова, Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна.

Крім того, п'ятий президент Петро Порошенко назвав головні «плюси» переговорів Байдена з Путіним.