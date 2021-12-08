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    Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі»

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    Зустріч Нормандської четвірки у грудні 2019 року відбувалась у Парижі&nbsp; - Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі»
    Зустріч Нормандської четвірки у грудні 2019 року відбувалась у Парижі 
    фото: Офіс президента

    Після переговорів Байдена з Путіним Москва заявила, що Німеччина і Франція не будуть проти участі Сполучених Штатів у переговорах щодо Донбасу

    Німеччина і Франція, найімовірніше, не будуть проти того, аби США приєдналися до «нормандського формату» для врегулювання ситуації на Донбасі. Як вважають в Міністерстві закордонних справ Росії, «на сьогодні це технічне питання». Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Натомість Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

    Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.

    До слова, Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна.

    Крім того, п'ятий президент Петро Порошенко назвав головні «плюси» переговорів Байдена з Путіним.

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    Теги: Нормандський формат МЗС Росія бойовики на Донбасі Донбас США Німеччина Джозеф Байден НАТО війна Путін Франція агресія політика Україна президент
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    Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі»