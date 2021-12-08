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    Макрон проведе перемовини із Зеленським та Путіним

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    Телефонна розмова Еммануеля Макрона&nbsp;з президентами України та РФ відбудеться&nbsp;найближчими днями - Макрон проведе перемовини із Зеленським та Путіним
    Телефонна розмова Еммануеля Макрона з президентами України та РФ відбудеться найближчими днями
    фото: reuters

    Розмови відбудуться після віртуального саміту між російським лідером та президентом США, щоб уникнути воєнної ескалації в Україні

    Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомили у вівторок в Єлисейському палаці, пише Bfmtv.

    Розмови відбудуться після віртуального саміту між російським лідером та президентом США Джо Байденом, щоб уникнути воєнної ескалації в Україні.

    На днях лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у «нормандському форматі».

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

    Під час розмови Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

    Натомість американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Також Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

    Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.

    До слова, Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна.

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    Теги: Росія Путін Франція політика Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон
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    Макрон проведе перемовини із Зеленським та Путіним