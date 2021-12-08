Макрон проведе перемовини із Зеленським та Путіним

Телефонна розмова Еммануеля Макрона з президентами України та РФ відбудеться найближчими днями

Розмови відбудуться після віртуального саміту між російським лідером та президентом США, щоб уникнути воєнної ескалації в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомили у вівторок в Єлисейському палаці, пише Bfmtv.

Розмови відбудуться після віртуального саміту між російським лідером та президентом США Джо Байденом, щоб уникнути воєнної ескалації в Україні.

На днях лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у «нормандському форматі».

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Під час розмови Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

Натомість американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Також Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.

До слова, Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна.