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    У світі

    Французький уряд оголосив Париж «червоною зоною» через коронавірус

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    Станом на 14 серпня у Франції зафіксовано 209 365 заражень Covid-19, з них &ndash; 30 388 осіб померли, 83 472 одужали - Французький уряд оголосив Париж «червоною зоною» через коронавірус
    Станом на 14 серпня у Франції зафіксовано 209 365 заражень Covid-19, з них – 30 388 осіб померли, 83 472 одужали

    Місцева влада тепер має повноваження обмежувати кількість людей у громадських місцях, будівлях та транспортних засобах

    Французький уряд оголосив Париж та район Буш-дю-Рон у префектурі Марселя на узбережжі Середземного моря «червоними» зонами зі значним поширенням коронавірусної інфекції.

    Про це повідомляє Reuters.

    Згідно з урядовою постановою, місцева влада тепер має повноваження обмежувати кількість людей у громадських місцях, будівлях та транспортних засобах і авіаподорожах, а також закривати деякі заклади, де існує високий ризик зараження Covid-19.

    Зазначається, що цей захід є наслідком різкого зростання випадків коронавірусу за останні два тижні.

    За даними Worldometer, станом на 14 серпня у Франції зафіксовано 209 365 заражень Covid-19, з них – 30 388 осіб померли, 83 472 одужали.

    До відома, через пандемію і кризу Мангеттен масово покидають жителі.

    Як повідомлялося, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР. У Венесуелі виявлено 29 тисяч випадків заражень, померли 247 осіб.

     

     

    США місцева влада Париж Франция влада коронавірус
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