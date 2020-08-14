Вчені знайшли простий спосіб лікування коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокування сайту розщеплення може служити ефективним профілактичним засобом, що знижує здатність вірусу інфікувати людей

Вчені Північно-Західного Університету в США знайшли уразливість в коронавірусному S-білку, який відіграє ключову роль в зараженні SARS-CoV-2 здорових клітин. Відкриття вказує на відносно простий потенційний шлях лікування і профілактику.

Про це повідомляється в ACS Nano.

S-білок, або білок «шип», містить сайт впізнавання, який дозволяє вірусу прикріплятися до рецепторів на поверхні клітини господаря і проникати всередину. Дослідники з'ясували, що поблизу, в десяти нанометрах, від фактичної ділянки зв'язування знаходиться багатоосновний сайт розщеплення, що забезпечує міцний зв'язок між вірусним білком і рецепторами. Це дозволило синтезувати молекулу, яка прикріплюється до сайту розщеплення і перешкоджає зв'язуванню вірусу і людської клітини.

За словами вчених, блокування сайту розщеплення може служити ефективним профілактичним засобом, що знижує здатність вірусу інфікувати людей.

Функції багатоосновними сайту розщеплення поки що залишаються невідомими, хоча попередні дослідження показали, що вони необхідні для вірулентності коронавірусу. Ця ділянка може розщеплюватися ферментом фурином, який у великій кількості зустрічається в легенях, що пояснює, чому SARS-CoV-2 становить небезпеку для нижніх дихальних шляхів людини.