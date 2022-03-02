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    Французький журнал жорстко висміяв Путіна (фото)

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    Цей номер Charlie Hebdo сьогодні з’явиться в продажу
    фото: Charlie Hebdo

    Відоме видання жорстко пройшлося по самолюбству глави Кремля

    З'явилося фото обкладинки нового номера французького сатиричного журналу Charlie Hebdo (Шарлі Ебдо). Фото обкладинки опубліковано на офіційній сторінці журналу в Facebook.

    На обкладинці можна побачити оголеного президента Росії Володимира Путіна, який геніталіями майже торкається так званої «ядерної кнопки».

    «На шляху до 21 століття! #Путін», – йдеться в описі карикатури.

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    Номер журналу з’явиться в продажу у середу, 2 березня.

    Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін наказав міністерству оборони РФ перевести російські війська на особливий режим бойового чергування.

    Згодом Пентагон відповів на погрози Путіна ядерною зброєю: «Ми здатні захистити себе, союзників і партнерів».

    Також Байден відповів, чи є загроза ядерної війни.

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    Теги: війна Путін ядерна зброя Facebook
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    Французький журнал жорстко висміяв Путіна (фото)