Французький журнал жорстко висміяв Путіна (фото)
Відоме видання жорстко пройшлося по самолюбству глави Кремля
З'явилося фото обкладинки нового номера французького сатиричного журналу Charlie Hebdo (Шарлі Ебдо). Фото обкладинки опубліковано на офіційній сторінці журналу в Facebook.
На обкладинці можна побачити оголеного президента Росії Володимира Путіна, який геніталіями майже торкається так званої «ядерної кнопки».
«На шляху до 21 століття! #Путін», – йдеться в описі карикатури.
Номер журналу з’явиться в продажу у середу, 2 березня.
Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін наказав міністерству оборони РФ перевести російські війська на особливий режим бойового чергування.
Згодом Пентагон відповів на погрози Путіна ядерною зброєю: «Ми здатні захистити себе, союзників і партнерів».
Також Байден відповів, чи є загроза ядерної війни.