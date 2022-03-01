Якщо не зупинити цю війну, слово «росіянин» буде вкрите ганьбою – російська опозиція до окупантів

Притомні росіяни намагаються достукатися до своїх співвітчизників

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який разом із однодумцями-громадськими діячами 27 лютого створив Антивоєнний комітет Росії, оприлюднив звернення до земляків-військових, які воюють в Україні.

Звернення Антивоєнного комітету

Ми звертаємося до тих російських військових, які зараз воюють в Україні, і до тих військових, які служать у стратегічних ядерних частинах, приведених Путіним у режим особливого бойового чергування.

Ми звертаємося до вас із закликом припинити братовбивчу війну і не допустити війни світової та ядерної.

Можливо, у Росії ще не всі зрозуміли, що відбувається. Але ви, – ті, хто воює в Україні, – бачите це на власні очі. Ви бачите, що напали на чужу країну. Ви бачите, що вас змушують вбивати і росіян, і українців задля слави людини, яка сидить у бункері.

Ми не виключаємо, що завтра вам накажуть використовувати тактичну ядерну зброю по українських містах. Зупиніться. Не виконуйте злочинний наказ.

Путін веде війну не заради Росії. Він веде її заради Путіна. Заради його палаців. Заради його враженого самолюбства. Заради його абсолютної влади. Заради його уявлень про реальність, які від цієї реальності дуже далекі.

Ви бачите на власні очі, що все, що казала вам путінська пропаганда – це жахлива брехня. Ви бачите, що ви воюєте не проти «нацистів» та «бандерівців», а проти народу. Для України це – Вітчизняна війна. З вами борються не лише ті, хто розмовляє українською мовою, а й ті, хто розмовляє російською. З вами борються росіяни, котрі живуть в Україні.

Путін уже програв цю війну. Все пішло не за його планом. Український народ єдиний, як ніколи. Світ єдиний у своїй підтримці України та в абсолютному засудженні Путіна. Зараз він розпочинає килимові обстріли українських міст. Ще трохи – і він пустить у хід ядерну зброю.

Якщо не зупинити цю війну, слово «росіянин» буде вкрите ганьбою, а необоротна ненависть між українцями та росіянами триватиме не одне покоління. Після «Градів» почнеться взаємне озвіріння.

Ті, хто не боїться, виходьте на вулиці. Ті, хто боїться – чиніть опір словом. Якщо не зупинити Путіна, загине не лише Україна, а й Росія.

Не виконуйте злочинні накази. Не вбивайте українців. Не знищуйте майбутнє Росії. Не знищуйте планету Земля.

Учасники комітету:

Михайло Ходорковський, громадський діяч

Гаррі Каспаров, політик, 13-й чемпіон світу з шахів

Сергій Алексашенко, економіст

Сергій Гурієв, економіст

Юрій Пивоваров, історик, академік РАН

Євген Кисельов, журналіст

Володимир Кара-Мурза, політик, історик

Дмитро Гудков, політик

Борис Зімін, підприємець

Євген Чичваркін, підприємець

Віктор Шендерович, письменник

Юлія Латиніна, письменник, журналіст

Нагадаємо, раніше Ходорковський високо оцінив президента України Володимира Зеленського і зневажливо висловився з приводу президента РФ Володимира Путіна.