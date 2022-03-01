На Київщині окупанти розстріляли лікарку, коли вона везла дитину в медзаклад

Марина Калабіна, за словами колеги, була лікаркою від Бога

Автівка жінки стала мішенню для нелюдів

Сьогодні, 1 березня, російські терористи забрали життя лікарки-анастезіологині «Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії» Марини Калабіної. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.

«Її машину розстріляли, коли вона везла пораненного племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині. Це нелюди, терористи, і це точно не має залишитись безкарним!

Зранку я звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків. Ввечері – чергова смерть лікаря, і мої слова: ідіть ви окупанти на х*й разом із своїм кораблем! Ми вам цього не пробачимо!», – повідомив Ляшко.

Нагадаємо, раніше російські військові вбили капелана Православної Церкви України Максима Козачину.

Також російські військові розстріляли під Новою Каховкою цілу сім'ю – 56-річних Анну та Олега Федько, їхню невістку Ірину Федько та двох онуків: 6-річну Софію та півторамісячного Івана.

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