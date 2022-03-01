Велика Британія вводить санкції проти Білорусі за допомогу в нападі на Україну

Мінськ сприяв Кремлю у вторгненні

Велика Британія заявила, що запровадить санкції проти Білорусі за її участь у вторгненні РФ до України. Про це пише Sky News.

«Режим Лукашенка активно допомагає та підбурює до незаконного вторгнення Росії, і його змусять відчути на собі економічні наслідки своєї підтримки Путіна. Там ніде сховатися», – сказала міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Під санкції потраплять керівник генштабу збройних сил Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич та ще троє заступників міністра оборони, а також два військових підприємства країни.

До санкційного списку внесені:

генерал-майор Андрій Бурдико, керівник тилу збройних сил Білорусі;

генерал-майор Сергій Симоненко, керівник з озброєння;

генерал-майор Андрій Жук, заступник міністра оборони.

Ці люди не зможуть подорожувати до Великої Британії, а їхні британські активи будуть заморожені.

Як зазначається, Білорусь брала участь у спільних військових навчаннях з РФ напередодні вторгнення, і деякі російські війська увійшли до України з боку білоруського кордону.

«Ми завдаємо економічного болю Путіну та його близьким. Ми не заспокоїмося, поки не буде відновлено суверенітет та територіальну цілісність України», – сказала міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Нагадаємо, Велика Британія запровадить санкції проти Центрального банку РФ. Згодом стало відомо, що Велика Британія заморозить активи ще трьох російських банків.

Як повідомлялося, Британія озвучила подальші санкції проти Росії.

До слова, російські банки відключено від системи Mastercard. Напередодні Рада ЄС наклала санкції ще на 26 росіян за агресію проти України.

Крім того, ще три країни запровадять санкції проти РФ.

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