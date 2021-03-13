Французька акторка повністю роздяглася на кінопремії «Сезар» в знак протесту (відео)

Масьєро висловився на підтримку своїх колег, які протестують у паризькому театрі «Одеон» і вимагають відкриття культурних установ у Франції

На сцену акторка вийшла в костюмі віслюка

Відома французька акторка Коріна Масьєро роздяглася наголо на церемонії нагородження кінопремії «Сезар« на знак протесту. Так вона вирішила висловити своє невдоволення проти закриття у Франції установ культури через Covid-19.

Під час кінопремії 57-річна Масьєро вручала нагороди в номінації «Найкращі костюми». На сцену акторка вийшла в костюмі віслюка. Глядачів здивував також той факт, що Масьєро з’явилася пофарбованою повністю в червоний колір, що імітує кров, повідомляє Twitter Canal+.

На сцені церемонії Масьєро висловився на підтримку своїх колег, які протестують у паризькому театрі «Одеон» і вимагають відкриття культурних установ у Франції. Після промови зірка скинула з себе вбрання і роздяглася догола, чим викликала здивування глядачів у залі.

На грудях у Масьєро був напис: «Немає культури – немає майбутнього». А на спині написано: «Поверни нам мистецтво, Жане». Як припустили глядачі, це повідомлення було адресовано прем’єр-міністру Франції Жану Кастексау.

Перша кінопремія «Сезар» датується 1976 роком. На церемонії вручаються нагороди Французькою академією кінематографічних мистецтв. Так, на 46-й закритій церемонії нагороджень переможцем стала картина режисера Альбера Дюпонтеля «Щасливо залишатися», зайнявши три позиції: «Найкращий фільм», «Найкращий режисер» і «Найкращий сценарій».

Нагадаємо, 29 лютого 2020 року, Роман Поланскі, відзначений за картину «Офіцер і шпигун» премією Академії мистецтв і технологій кінематографа – «Сезар» – як найкращий режисер, не з’явився на церемонію нагородження в Парижі через скандал навколо свого імені. Справу стосовно режисера не закрито, а за останні роки його звинуватили в домаганнях ще кілька жінок.

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