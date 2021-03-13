Французька акторка повністю роздяглася на кінопремії «Сезар» в знак протесту (відео)
Масьєро висловився на підтримку своїх колег, які протестують у паризькому театрі «Одеон» і вимагають відкриття культурних установ у Франції
На сцену акторка вийшла в костюмі віслюка
Відома французька акторка Коріна Масьєро роздяглася наголо на церемонії нагородження кінопремії «Сезар« на знак протесту. Так вона вирішила висловити своє невдоволення проти закриття у Франції установ культури через Covid-19.
Під час кінопремії 57-річна Масьєро вручала нагороди в номінації «Найкращі костюми». На сцену акторка вийшла в костюмі віслюка. Глядачів здивував також той факт, що Масьєро з’явилася пофарбованою повністю в червоний колір, що імітує кров, повідомляє Twitter Canal+.
"No culture, no future."— CANAL+ (@canalplus) March 12, 2021
L'intervention (dé)culottée de Corinne Masiero en soutien aux intermittents. #César2021 pic.twitter.com/Uhd8ibEfgj
На сцені церемонії Масьєро висловився на підтримку своїх колег, які протестують у паризькому театрі «Одеон» і вимагають відкриття культурних установ у Франції. Після промови зірка скинула з себе вбрання і роздяглася догола, чим викликала здивування глядачів у залі.
На грудях у Масьєро був напис: «Немає культури – немає майбутнього». А на спині написано: «Поверни нам мистецтво, Жане». Як припустили глядачі, це повідомлення було адресовано прем’єр-міністру Франції Жану Кастексау.
Нагадаємо, 29 лютого 2020 року, Роман Поланскі, відзначений за картину «Офіцер і шпигун» премією Академії мистецтв і технологій кінематографа – «Сезар» – як найкращий режисер, не з’явився на церемонію нагородження в Парижі через скандал навколо свого імені. Справу стосовно режисера не закрито, а за останні роки його звинуватили в домаганнях ще кілька жінок.