Королева Єлизавета вперше вийшла на публіку після скандалу з інтерв’ю Меган Маркл
Єлизавета II поміркувала про місію марсоходу Perseverance
Монархиня згадала, як зустрічалась з Гагаріним, про онука і його дружину – ні слова
Королева Великобританії Єлизавета II вперше з’явилася на публіці після скандального інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл. Про це повідомляє Sky.
Вона приєдналася до експертів і школярів на віртуальному заході, присвяченому Британському тижню науки. Серед іншого, вона поміркувала про місію марсоходу Perseverance і згадала своє знайомство з першою людиною в космосі. Так, відповідаючи на питання, яким був Юрій Гагарін, вона з посмішкою відповіла: «Російським».
Телеканал зазначає, що Єлизавета не показувала ні найменшої тривожності, попри скандал, що вибухнув після ряду висловлювань Маркл.
Нагадаємо, ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.
До слова, Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і Єлизавету II.
Як повідомлялося, Єлизавета II відреагувала на скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл.