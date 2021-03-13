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    Королева Єлизавета вперше вийшла на публіку після скандалу з інтерв’ю Меган Маркл

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    Єлизавета II поміркувала про місію марсоходу Perseverance - Королева Єлизавета вперше вийшла на публіку після скандалу з інтерв’ю Меган Маркл

    Єлизавета II поміркувала про місію марсоходу Perseverance

    Монархиня згадала, як зустрічалась з Гагаріним, про онука і його дружину – ні слова

    Королева Великобританії Єлизавета II вперше з’явилася на публіці після скандального інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл. Про це повідомляє Sky.

    Вона приєдналася до експертів і школярів на віртуальному заході, присвяченому Британському тижню науки. Серед іншого, вона поміркувала про місію марсоходу Perseverance і згадала своє знайомство з першою людиною в космосі. Так, відповідаючи на питання, яким був Юрій Гагарін, вона з посмішкою відповіла: «Російським».

    Телеканал зазначає, що Єлизавета не показувала ні найменшої тривожності, попри скандал, що вибухнув після ряду висловлювань Маркл.

    У понеділок, 8 березня, телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Гаррі розповів, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

    Нагадаємо, ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.

    До слова, Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і Єлизавету II.

    Як повідомлялося, Єлизавета II відреагувала на скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл.

    Теги: Королева Єлизавета II скандал Меган Маркл Принц Чарльз
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