Королева Єлизавета вперше вийшла на публіку після скандалу з інтерв’ю Меган Маркл

Монархиня згадала, як зустрічалась з Гагаріним, про онука і його дружину – ні слова

Королева Великобританії Єлизавета II вперше з’явилася на публіці після скандального інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл. Про це повідомляє Sky.

Вона приєдналася до експертів і школярів на віртуальному заході, присвяченому Британському тижню науки. Серед іншого, вона поміркувала про місію марсоходу Perseverance і згадала своє знайомство з першою людиною в космосі. Так, відповідаючи на питання, яким був Юрій Гагарін, вона з посмішкою відповіла: «Російським».

Телеканал зазначає, що Єлизавета не показувала ні найменшої тривожності, попри скандал, що вибухнув після ряду висловлювань Маркл.

У понеділок, 8 березня, телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США . Гаррі розповів, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

Нагадаємо, ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.

До слова, Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і Єлизавету II.

Як повідомлялося, Єлизавета II відреагувала на скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл.