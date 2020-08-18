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    Повністю голі: у Німеччині відбувся футбольним матч на знак протесту

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    Учасники матчу проти комерціалізації професійного спорту - Повністю голі: у Німеччині відбувся футбольним матч на знак протесту
    Учасники матчу проти комерціалізації професійного спорту
    Світлина DW.com

    Знак протесту побудив футболістів-аматорів на незвичний крок

    Незвичний футбольний поєдинок за участі оголених гравців відбувся в німецькому місті Ер-Еркеншвік, повідомляє «DW.com».

    Футболісти виступали оголеними, щоб висловити протест проти комерціалізації професійного спорту.

    Учасники зустрічі мали гетри різного кольору для того аби розрізняти склади команд. Також гравці мали бутси. У спортсменів на спинах були намальовані номера фарбою. У повній екіпіровці по полю пересувався лише арбітр.

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    Повністю голі: у Німеччині відбувся футбольним матч на знак протесту
    Повністю голі: у Німеччині відбувся футбольним матч на знак протесту

    Організатором матчу став 34-річний режисер Герріт Старчевський. Який також вважає, що в такий спосіб він зміг показати приклад різноманітності й природності проти залежності та впливу соціальних мереж і помилкових ідеалів краси.

    «Футбол системно хворий, і ми вирішили продемонструвати це без усіляких прикрас», - підкреслив Старчевський.

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    Джерело: dw.com

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