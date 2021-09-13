Газ і духовність. Російський патріарх здивував черговою заявою

Голова РПЦ час від часу виступає із дивними заявами

Кирило вважає, що росіяни мають дякувати «Газпрому» за «духовне відродження»

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило відзначив вирішальну роль «Газпрому» і російської енергетичної промисловості в «духовному відродженні Росії після занепаду 1990-х років». Відповідні слова керівник РПЦ, що час від часу виступає із дивними заявами, зробив після малого освячення архієрейського подвір'я храму Святої Трійці в Петербурзі, передає «Интерфакс».

Під час урочистостей патріарх нагородив голову правління «Газпрому» Олексія Міллера і гендиректора «Газпром інвесту» В'ячеслава Тюріна патріаршими грамотами.

«І звичайно в цьому просуванні, в розвитку економіки, зіграв величезну, можливо, вирішальну роль «Газпром», газова промисловість, енергетика наша. Якби, можливо, не було цього первинного капіталу, Богом закладеного в наших надрах, за промислом божественним, напевно, звідки було б взятися матеріальним цінностям, які були необхідні для підтримки економіки, збройних сил, безпеки, забезпечення певного рівня життя людей», – заявив голова РПЦ.

Також кремлівський духівник зазначив, що відродження Росії супроводжувало і відродження віри.

Нагадаємо, раніше предстоятель Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило заявив, що бог покарав Патріарха Константинопольського Варфоломія за підтримку «церковного розколу» в Україні.

Читайте також: