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    Газ і духовність. Російський патріарх здивував черговою заявою

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    Голова РПЦ&nbsp;час від часу виступає із дивними заявами - Газ і духовність. Російський патріарх здивував черговою заявою

    Голова РПЦ час від часу виступає із дивними заявами

    Фото з відкритих джерел

    Кирило вважає, що росіяни мають дякувати «Газпрому» за «духовне відродження»

    Патріарх Московський і всієї Русі Кирило відзначив вирішальну роль «Газпрому» і російської енергетичної промисловості в «духовному відродженні Росії після занепаду 1990-х років». Відповідні слова керівник РПЦ, що час від часу виступає із дивними заявами, зробив після малого освячення архієрейського подвір'я храму Святої Трійці в Петербурзі, передає «Интерфакс».

    Під час урочистостей патріарх нагородив голову правління «Газпрому» Олексія Міллера і гендиректора «Газпром інвесту» В'ячеслава Тюріна патріаршими грамотами.

    «І звичайно в цьому просуванні, в розвитку економіки, зіграв величезну, можливо, вирішальну роль «Газпром», газова промисловість, енергетика наша. Якби, можливо, не було цього первинного капіталу, Богом закладеного в наших надрах, за промислом божественним, напевно, звідки було б взятися матеріальним цінностям, які були необхідні для підтримки економіки, збройних сил, безпеки, забезпечення певного рівня життя людей», – заявив голова РПЦ.

    Також кремлівський духівник зазначив, що відродження Росії супроводжувало і відродження віри.

    Нагадаємо, раніше предстоятель Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило заявив, що бог покарав Патріарха Константинопольського Варфоломія за підтримку «церковного розколу» в Україні.

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    Теги: Росія Газпром РПЦ
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    Газ і духовність. Російський патріарх здивував черговою заявою