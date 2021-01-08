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    Суспільство

    Кирило розказав, як бог покарав патріарха Варфоломія за підтримку Української церкви

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    &laquo;Наслідок настав негайно, тому що гріх був занадто великим&raquo; &ndash; керівник РПЦ - Кирило розказав, як бог покарав патріарха Варфоломія за підтримку Української церкви
    «Наслідок настав негайно, тому що гріх був занадто великим» – керівник РПЦ

    Кирило вважає, що перетворення Собору Святої Софії у Стамбулі на мечеть є божим провидінням

    Предстоятель Російської православної церкви (РПЦ) Патріарх Кирило у свіжому інтерв’ю заявив, що бог покарав Патріарха Константинопольського Варфоломія за підтримку «церковного розколу» в Україні.

    Про це йдеться в інтерв’ю Патріарха Кирила пропагандистському телеканалу «Росія».

    «Патріарх Варфоломій ввів розкольників в київську святиню – у Київську Софію. І втратив Софію Константинопольську. Мені хотілося б, щоб люди задумалися, що ж сталося. Ти відібрав Софію Київську у православних людей, у православної церкви, ти увійшов туди та привів туди розкольників. І ти втратив свою власну Софію», – сказав Кирило.

    Він зазначив, що наслідок настав негайно, тому що «гріх був занадто великим».

    Керівник РПЦ назвав ці події божим провидінням, а також додав, що до всього того, що відбувається, нібито причетна «впливова політична сила» однієї з наддержав. Але він не уточнив, яку саме державу має на увазі.

    Нагадаємо, 10 липня 2020 року президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ, яким перетворив Собор Святої Софії у Стамбулі на мечеть. Рішення ухвалили незабаром після того, як Держрада Туреччини (вищий адміністративний суд країни) скасувала декрет Кемаля Ататюрка від 1934 року про перетворення собору на музей.

    З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує. РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.

    Як повідомлялося, 30 листопада 2020 року патріарх Варфоломій підтвердив, що відвідає Україну у серпні.

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    Теги: Росія РПЦ Вселенський патріарх Варфоломій томос
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