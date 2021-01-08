Кирило розказав, як бог покарав патріарха Варфоломія за підтримку Української церкви

«Наслідок настав негайно, тому що гріх був занадто великим» – керівник РПЦ

Кирило вважає, що перетворення Собору Святої Софії у Стамбулі на мечеть є божим провидінням

Предстоятель Російської православної церкви (РПЦ) Патріарх Кирило у свіжому інтерв’ю заявив, що бог покарав Патріарха Константинопольського Варфоломія за підтримку «церковного розколу» в Україні.

Про це йдеться в інтерв’ю Патріарха Кирила пропагандистському телеканалу «Росія».

«Патріарх Варфоломій ввів розкольників в київську святиню – у Київську Софію. І втратив Софію Константинопольську. Мені хотілося б, щоб люди задумалися, що ж сталося. Ти відібрав Софію Київську у православних людей, у православної церкви, ти увійшов туди та привів туди розкольників. І ти втратив свою власну Софію», – сказав Кирило.

Він зазначив, що наслідок настав негайно, тому що «гріх був занадто великим».

Керівник РПЦ назвав ці події божим провидінням, а також додав, що до всього того, що відбувається, нібито причетна «впливова політична сила» однієї з наддержав. Але він не уточнив, яку саме державу має на увазі.

Нагадаємо, 10 липня 2020 року президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ, яким перетворив Собор Святої Софії у Стамбулі на мечеть. Рішення ухвалили незабаром після того, як Держрада Туреччини (вищий адміністративний суд країни) скасувала декрет Кемаля Ататюрка від 1934 року про перетворення собору на музей.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує. РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.

Як повідомлялося, 30 листопада 2020 року патріарх Варфоломій підтвердив, що відвідає Україну у серпні.

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