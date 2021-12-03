Газета Financial Times склала список найвпливовіших жінок року

До рейтингу FT потрапили відомі політичні та громадські діячі, спортсмени, редактори, дизайнери, журналісти та інші знаменитості й активісти

До списку увійшли 25 найвпливовіших жінок світу

Міжнародна ділова газета Financial Times опублікувала 25 найвпливовіших жінок світу у 2021 році.

До списку увійшли відомі політичні та громадські діячі, спортсмени, редактори, дизайнери, журналісти та інші знаменитості й активісти.

Цьогоріч до нього, серед інших, потрапили генеральний директор General Motors Мері Барра, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, президент Тайваню Цай Інвень, тенісистка Наомі Осака, сценарист Шонда Раймс, актриса Скарлетт Йоханссон.

Повний список виглядає так:

директор Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала ;

; голова Федеральної торговельної комісії США Ліна Хан ;

; генеральний директор General Motors Мері Барр ;

; головний економіст Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат ;

; найбагатша жінка Бразилії Луїза Трахано ;

; спікер Палати представників США Ненсі Пелосі ;

; суданський політик Маріам аль Махді ;

; британський інвестор Кейт Бінгем ;

; засновниця компанії з управління інвестиціями Ark Invest Кеті Вуд ;

; очільниця компанії, яка володіє роздрібними американськими аптечними мережами Walgreens and Boots Розалінда Брюер ;

; президент Тайваню Цай Інвень ;

; викривальниця Facebook Френсіс Хауген ;

; тенісистка Наомі Осака ;

; очільниця ради, яка пише нову Конституцію Чилі Еліза Лонкон ;

; гонконзька активістка Агнес Чоу ;

; член Конгресу США Ліз Чейні ;

; юристка у сфері захисту довкілля Ванесса Накате ;

; афганська активістка Сотуда Форотан ;

; лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська ;

; режисерка Хлої Чжао ;

; письменниця Саллі Руні ;

; сценаристка Шонда Раймс ;

; актриса Скарлетт Йоханссон ;

; художниця Паула Рего ;

; креативний директор бренду Chloé Габріела Херст.

Напередодні стало відомо, хто потрапив у список «Bloomberg 50».

До слова, провідний онлайн-словник назвав головне слово 2021 року.

Раніше Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців у 2020 році. Більшість слів було набрано російською мовою, а найпопулярнішим пошуковим запитом стало слово «коронавірус». Також до першої десятки увійшли запити «Коронавірус рекомендації», «Симптоми коронавірусу» й «Карантин в Україні».