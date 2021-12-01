Одинокі «Гуси». До вітчизняного рейтингу кліпів потрапила єдина україномовна пісня (відео)

«Гуси» – єдина україномовна композиція, яка увійшла до рейтингу найпопулярніших кліпів в Україні у 2021 році

Google оприлюднив рейтинг музичних кліпів, які українці найчастіше дивилися у 2021 році на YouTube. До списку увійшла лише одна пісня українською мовою

Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших відео, які українці дивилися на YouTube протягом 2021 року. Окремим списком компанія зробили добірку найпопулярніших музичних кліпів 2021 року в Україні.

Найчастіше цього року українці дивилася кліп російськомовної української співачки Світлани Лободи «Родной».

Друге місце посів російський співак Султан Лагучев з кліпом на пісню «Горький вкус».

На третьому місці Minelli з композицією Rampampam.

Єдина україномовна пісня у топ-10 – це «Гуси» від молодого українського співака, який виступає під псевдонімом Wellboy. Нещодавно «Главком» робив інтерв’ю з цим талановитим виконавцем.

Топ-10 музичних відео 2021 року в Україні

Назви відео мовою оригіналу.

1. Loboda – «Родной»



2. Султан Лагучев – «Горький вкус»

3. Minelli – Rampampam

4. Morgenshtern – «Дуло»

5. Настя Каменских – «Красное вино»

6. Тина Кароль – «Скандал»

7. Max Barskih & Zivert – Bestseller

8. Artik & Asti – «Истеричка»

9. Супер Жорик – «Чао! Чао!»

10. Wellboy – «Гуси»