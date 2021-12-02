Директор Pfizer та автор «Гри в кальмара»: хто потрапив у список «Bloomberg 50»

До рейтингу увійшли особи з різних сфер діяльності, чиї заслуги, на думку агентства, «заслуговують визнання» в 2021 році

Список «Bloomberg 50» виходить з 2017 року

Агентство Bloomberg визначило щорічний список «50 людей року». У рейтинг, складений агентством, увійшли представники світу бізнесу, розваг, фінансів, політики, науки і технологій. Про це йдеться у рейтингу Bloomberg.

До рейтингу увійшли особи з різних сфер діяльності, чиї заслуги, на думку агентсва, «заслуговують визнання» в 2021 році, а також явища, що вплинули на світ.

Так, в категорію «бізнес» серед інших були включені глава компанії Ford Джим Фарлі, президент і виконавчий директор телеканалу Discovery Девід Заслав, а також генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Також до переліку «50 людей 2021 року» агентство включило:

американського поліцейського Юджина Гудмана, який брав участь у придушенні заворушень у Капітолії,

колишню співробітницю Facebook Френсіс Хауген, яка публічно заявила про сумнівні бізнес-підходи керівництва соціальної мережі,

російського опозиціонера Олексія Навального, який вижив після отруєння «новачком» ,

колишню дружину глави американської корпорації Amazon Джеффа Безоса, яка після розлучення стала однією з найбагатших у світі,

південнокорейського режисера Хван Дон Хека-творця популярного серіалу «Гра в кальмара»,

американського художника Майка Вінкельманна, чий повністю цифровий твір було продано на аукціоні в Лондоні за 69,3 млн доларів,

співачку Брітні Спірс, яка нещодавно позбулася опікунства батька в США.

Нагадаємо, список «Bloomberg 50» виходить з 2017 року і являє собою «щорічний огляд людей зі сфер бізнесу, розваг, фінансів, політики, науки і технологій, чиї досягнення заслуговують визнання».

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