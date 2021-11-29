Провідний онлайн-словник назвав головне слово 2021 року

Його шукали на 601% більше разів, ніж минулого року

Американський онлайн-словник Merriam-Webster назвав іменник «вакцина» головним словом 2021 року. Про це йдеться у пресрелізі сервісу.

У порівнянні з попереднім роком, у 2021 користувачі платформи на 601% частіше шукали це слово, а кількість запитів за два роки зросла на 1048%.

У першій десятці за популярністю також опинилися слова «повстання», «perseverance» (назва марсохода, що став сенсацією у 2021 році), «обізнаний» (у США використовується для опису людей, які пропагують уважне ставлення до расового чи соціального гноблення), «кочівник» , «інфраструктура», «цикада», «дерево муррайя», «цисгендер», «страж» та «мета».

Зазначимо, що у 2019 році звання слова року за версією Merriam-Webster отримав займенник «вони» (звернення до людей, які не ідентифікують себе тільки як чоловіка чи жінку). У 2020 році таким словом став іменник «пандемія».

Нагадаємо, раніше Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців у 2020 році. Більшість слів було набрано російською мовою, а найпопулярнішим пошуковим запитом стало слово «коронавірус». Також до першої десятки увійшли запити «Коронавірус рекомендації», «Симптоми коронавірусу» й «Карантин в Україні».

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