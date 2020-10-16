ВООЗ прогнозує зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів у порівнянні з квітнем



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Зараз в Європі спостерігається збільшення щоденних захворювань в 2-3 рази у порівнянні з квітнем, але скоротилася смертність в п'ять разів

До зростання смертності може призвести тривале ослаблення обмежень

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів у порівнянні з квітневими показниками. Про це заявив директор ВООЗ у європейському регіону Ханс Клюге, передає пресслужба ООН.

Зазначається, що до зростання смертності може призвести тривале ослаблення обмежень.

За словами Клюге, зараз в Європі спостерігається збільшення щоденних захворювань в 2-3 рази у порівнянні з квітнем, але скоротилася смертність в п'ять разів. «Це пов'язано з тим, що збільшилась кількість тестувань, а більшість захворювань виявляють у молоді, у якої не виникає важких симптомів. Проте зараз люди різних поколінь все більше будуть проводити час у закритих приміщеннях, що може призвести до зростання смертності. Прогнози, засновані на епідеміологічних моделях, не дають приводу для оптимізму. У разі тривалого ослаблення обмежень у січні 2021 року щоденні показники смертності будуть у 4-5 разів вище, ніж у квітні», – сказав Клюге.

Він вважає необхідним введення більш жорстких обмежень у багатьох європейських країнах.

Клюге вважає, що навіть такі прості заходи, як носіння масок і суворий контроль при скупченні людей можуть зберегти 281 тисяч життів у 53 країнах.

До відома, у світі станом на ранок 16 жовтня коронавірусом заразилися 39175466 людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29378743 людини, а кількість померлих зросла до 1102291 людини.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину.