В Україні офіційно запрацювали онлайн-аптеки та доставка ліків



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Відповідальність за збереження якості ліків при доставці несе компанія-продавець

Доставляти ліки зможуть і кур’єри, і пошта, але всю відповідальність несе продавець

З сьогоднішнього дня, 14 жовтня, в Україні дозволений роздрібний продаж лікарських засобів через інтернет. Займатися цим легально можуть тільки ті продавці, у яких є ліцензія на роздрібну торгівлю медикаментами. Доставка ліків з аптек може здійснюватися як через кур’єрську службу, так і за допомогою поштових операторів.

У відповідному законі № 904-IX зазначено, що він набирає чинності на наступний день після опублікування, а оприлюднений він був 13 жовтня. Верховна Рада прийняла цей закон 17 вересня, а президент Володимир Зеленський підписав його 12 жовтня.

Очікується, що тепер ліки стануть доступнішими для громадян – люди зможуть замовити медичні препарати в відділення пошти навіть у віддалених районах.

У той же час закон забороняє гуртовий дистанційний продаж будь-яких ліків та роздрібну онлайн-торгівлю такими препаратами:

ліки, продаж яких здійснюється за рецептами лікарів;

сильнодіючі, отруйні, радіоактивні і імунобіологічні засоби;

ліки, продаж яких вимагає ліцензії з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідальність за збереження якості ліків при доставці несе компанія-продавець, що здійснює електронну роздрібну торгівлю.

У 2011 році МОЗ заборонило дистанційну торгівлю медпрепаратами. Тоді це рішення аргументували тим, що споживачі при замовленні в інтернеті не отримують консультацію фармацевтів, а також тим, що на доставку можуть відправляти неякісний товар.

Нагадаємо, 28 квітня, з метою інформування мешканців Київщини про наявність медичних препаратів та засобів індивідуального захисту в області, Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної держадміністрації розробив інтерактивну мапу аптечної мережі.

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Джерело: Сегодня