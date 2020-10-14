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    Економіка та фінанси

    В Україні офіційно запрацювали онлайн-аптеки та доставка ліків

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    Відповідальність за збереження якості ліків при доставці несе компанія-продавець - В Україні офіційно запрацювали онлайн-аптеки та доставка ліків
    Відповідальність за збереження якості ліків при доставці несе компанія-продавець

    Доставляти ліки зможуть і кур’єри, і пошта, але всю відповідальність несе продавець

    З сьогоднішнього дня, 14 жовтня, в Україні дозволений роздрібний продаж лікарських засобів через інтернет. Займатися цим легально можуть тільки ті продавці, у яких є ліцензія на роздрібну торгівлю медикаментами. Доставка ліків з аптек може здійснюватися як через кур’єрську службу, так і за допомогою поштових операторів.

    У відповідному законі № 904-IX зазначено, що він набирає чинності на наступний день після опублікування, а оприлюднений він був 13 жовтня. Верховна Рада прийняла цей закон 17 вересня, а президент Володимир Зеленський підписав його 12 жовтня.

    Очікується, що тепер ліки стануть доступнішими для громадян – люди зможуть замовити медичні препарати в відділення пошти навіть у віддалених районах.

    У той же час закон забороняє гуртовий дистанційний продаж будь-яких ліків та роздрібну онлайн-торгівлю такими препаратами:

    • ліки, продаж яких здійснюється за рецептами лікарів;
    • сильнодіючі, отруйні, радіоактивні і імунобіологічні засоби;
    • ліки, продаж яких вимагає ліцензії з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

    Відповідальність за збереження якості ліків при доставці несе компанія-продавець, що здійснює електронну роздрібну торгівлю.

    У 2011 році МОЗ заборонило дистанційну торгівлю медпрепаратами. Тоді це рішення аргументували тим, що споживачі при замовленні в інтернеті не отримують консультацію фармацевтів, а також тим, що на доставку можуть відправляти неякісний товар.

    Нагадаємо, 28 квітня, з метою інформування мешканців Київщини про наявність медичних препаратів та засобів індивідуального захисту в області, Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної держадміністрації розробив інтерактивну мапу аптечної мережі.

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    Джерело: Сегодня

    закон інтернет Володимир Зеленський ліки медичні препарати пошта
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