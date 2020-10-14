В Україні офіційно запрацювали онлайн-аптеки та доставка ліків
Доставляти ліки зможуть і кур’єри, і пошта, але всю відповідальність несе продавець
З сьогоднішнього дня, 14 жовтня, в Україні дозволений роздрібний продаж лікарських засобів через інтернет. Займатися цим легально можуть тільки ті продавці, у яких є ліцензія на роздрібну торгівлю медикаментами. Доставка ліків з аптек може здійснюватися як через кур’єрську службу, так і за допомогою поштових операторів.
У відповідному законі № 904-IX зазначено, що він набирає чинності на наступний день після опублікування, а оприлюднений він був 13 жовтня. Верховна Рада прийняла цей закон 17 вересня, а президент Володимир Зеленський підписав його 12 жовтня.
Очікується, що тепер ліки стануть доступнішими для громадян – люди зможуть замовити медичні препарати в відділення пошти навіть у віддалених районах.
У той же час закон забороняє гуртовий дистанційний продаж будь-яких ліків та роздрібну онлайн-торгівлю такими препаратами:
- ліки, продаж яких здійснюється за рецептами лікарів;
- сильнодіючі, отруйні, радіоактивні і імунобіологічні засоби;
- ліки, продаж яких вимагає ліцензії з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Відповідальність за збереження якості ліків при доставці несе компанія-продавець, що здійснює електронну роздрібну торгівлю.
Нагадаємо, 28 квітня, з метою інформування мешканців Київщини про наявність медичних препаратів та засобів індивідуального захисту в області, Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної держадміністрації розробив інтерактивну мапу аптечної мережі.
Джерело: Сегодня