Відомий препарат від коронавірусу виявився неефективним, – ВООЗ



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ВООЗ у масштабному дослідженні ліків проти коронавірусу Solidarity trial проаналізувала понад 11 тис. пацієнтів з 30 країн світу

Наразі дослідження не пройшло рецензування

Всесвітня організація охорони здоров’я дійшла висновку, що єдиний сертифікований препарат від коронавірусу «Ремдесивір» не збільшує шансів на виживання пацієнтів, не скорочує тривалість хвороби та не зменшує необхідність підключення до апарату ШВЛ. Про це повідомляє Business Insider.

ВООЗ у масштабному дослідженні ліків проти коронавірусу Solidarity trial проаналізувала понад 11 тис. пацієнтів з 30 країн світу та виявила, що жодні з наявних препаратів не впливають на шанси хворих вижити.

«Ремдесивір, гідроксихлорохін, лопінавір та інтерферон у лікуванні мали незначний вплив або зовсім не впливали на госпіталізованих з Covid-19, на що вказує загальна смертність, необхідність вентиляції та тривалість перебування в лікарні», – йдеться у звіті.

Виробник препарату Gilead заявив, що «більш надійні» дослідження підтверджують його користь. Попередні дослідження дійсно демонстрували перспективність ефекту цих ліків, які спершу розробляли для боротьби з вірусом Ебола.

Зокрема «Ремдесивір» вживав президент США Дональд Трамп після того, як у нього виявили коронавірус.

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