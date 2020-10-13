Степанов сказав, коли в лікарні надійде препарат від коронавірусу



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Лікарський засіб «Ремдесивір» гарно себе показав у США та інших країнах, переконує глава МОЗ України

Зараз в українських лікарнях перебувають близько 20 тисяч осіб із коронавірусною хворобою

Препарат «Ремдесивір» для лікування коронавірусної хвороби має надійти до України через тиждень, уряд також планує закупівлю імуноглобулінів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За тиждень у нас буде лікарський засіб «Ремдесивір», який себе гарно показав у США, інших країнах. Ми вже уклали відповідну угоду, і за тиждень він надійде в наші лікарні. Інші лікарські засоби, що пройшли відповідні клінічні випробування, – імуноглобуліни, які необхідні пацієнтам з тяжким перебігом хвороби. Ми зараз обраховуємо, яка сума коштів нам буде потрібна. Я думаю через одне засідання уряду ми винесемо відповідну постанову щодо закупівлі цього лікарського засобу», – цитує Степанова «Укрінформ».

За його словами, зараз пацієнт з Covid-19 у середньому перебуває в лікарні до 14 днів. Для порівняння: в Німеччині цей термін становить сім днів. З огляду на це МОЗ намагається – як організаційними заходами, так і підвищенням ефективності лікування – скоротити тривалість перебування таких пацієнтів у медзакладах.

Міністр також уточнив, що зараз у лікарнях перебувають близько 20 тисяч осіб із коронавірусною хворобою. Максимально Україна може виділити для таких пацієнтів 52 тисячі місць, це 30% усього ліжкового фонду.

До слова, Європейське агентство з лікарських засобів розпочало перевірку препарату «Ремдесивір», який використовують для лікування коронавірусу, через скарги на побічні ефекти.

Як повідомлялося, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 146029

Одужали 114410

Померли 5015

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Також МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.