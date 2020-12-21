Генпрокуратура Білорусі порушила нові кримінальні справи лідерів опозиції

Прокуратура звинувачує опозиціонерів у «створенні екстремістського формування та управлінні ним»

Генпрокуратура Білорусі відкрила кримінальні провадження проти лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської та членів Координаційної ради. Їм закидають створення екстремістського формування.

Про це йдеться у заяві генеральної прокуратури Білорусі.

Зокрема, прокуратура звинувачує Світлану Тихановську, членів Координаційної ради Марію Колеснікову, Максима Знака, Павла Латушка, Ольгу Ковалькову, Сергія Дилевського та інших опозиціонерів у «створенні екстремістського формування та управлінні ним».

Окрім цього, членів Координаційної ради звинуватили у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом. Одному із засновників фонду допомоги By_help для постраждалих від переслідування влади Олексію Леончикову також висунули звинувачення у «фінансуванні діяльності екстремістського формування».

Нагадаємо, у серпні генпрокуратура Білорусі відкрила кримінальне провадження проти членів Координаційної ради за статтею про «заклики до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці». Тоді генпрокурор Олександр Конюк заявив, що Координаційна рада загрожує національній безпеці та планує захоплення влади.

Зазначимо, 16 грудня на засіданні Європарламенту у Брюсселі відбулася церемонія вручення премії Сахарова «За свободу думки». Премію вручили опозиціонерам з Білорусі.

Також нагадаємо, що білоруських опозиціонерок висунули на Нобелівську премію миру.