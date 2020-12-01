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    У світі

    Генсек НАТО: Росія не має втручатися у ситуацію в Білорусі

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    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбег - Генсек НАТО: Росія не має втручатися у ситуацію в Білорусі
    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбег

    Альянс підтримує територіальну цілісність та незалежність Білорусі

    Народ Білорусі має право самотужки визначати власне майбутнє, і цей процес мусить відбуватися без жодного зовнішнього втручання, у тому числі – з боку Росії.

    Про це у вівторок під час пресконференції за підсумками першого дня віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

    «Ми підтримуємо територіальну цілісність та незалежність Білорусі… Ми, безумовно, занепокоєні тим, що бачимо – придушенням мирних демонстрацій, та відсутністю поваги до фундаментальних демократичних прав. Але народ Білорусі має отримати можливість вирішувати власне майбутнє. Тож немає бути жодного іноземного втручання. І безумовно, Росія не має втручатися у демократичні процеси або намагатися подавляти волю громадян Білорусі», – заявив генеральний секретар НАТО.

    Нагадаємо, під час недільної акції «Марш сусідів» у Білорусі відбулися жорсткі затримання, використовувався газ та світлошумові гранати.

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    Теги: Білорусь Росія НАТО незалежність політика Єнс Столтенберг
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