На «Марші сусідів» у Мінську вже затримано 200 чоловік (відео)

Кількість арештованих може збільшитись

Масові протести в містах Білорусі з вимогою відсторонення від влади Олександра Лукашенка тривають вже 113-й день. Як повідомляє Радіо Свобода під час сьогоднішньої акції «Марш сусідів» відбулися жорсткі затримання, використовувався газ та світлошумові гранати.

«Десятки акцій протесту пройшли у різних районах Мінська. Найбільші пройшли на вулицях Жиновича й Матусевича (район Домбровка), на південному заході, в Уруччі, на Партизанському проспекті. Силовики розігнали і затримали людей, але люди знову збиралися» – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під час розгону кілька людей були жорстоко побиті (аж до втрати свідомості). У кількох випадках силовики застосували газ, у Боровлянах (передмістя Мінська) – світлові та шумові гранати, були чутні постріли у Зеленій Бору й Уруччі (райони Мінська). Акції протесту пройшли також у Бресті, Гродно, Могильові, Вітебську, Жодіно, Смолевичах, Дзержинську, Радошковичах, Ляховичах й інших містах.

На 17:00 (за київським часом) правозахисникам з центру «Вясна» стали відомі імена 191 затриманого у різних містах Білорусі. Серед них член Координаційної ради Дмитро Крук (Мінськ), журналісти Максим Хлябець, Станіслав Коршунов й інші.

Сьогоднішня акція протесту в Білорусі отримала назву «Марш сусідів» через те, що його учасники не збиралися в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводили акції в своїх районах, «з сусідами».