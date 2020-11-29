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    У світі

    На «Марші сусідів» у Мінську вже затримано 200 чоловік (відео)

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    Під час проведення &laquo;Маршу сусідів&raquo; - На «Марші сусідів» у Мінську вже затримано 200 чоловік (відео)
    Під час проведення «Маршу сусідів»
    Фото: Хартія-97

    Кількість арештованих може збільшитись

    Масові протести в містах Білорусі з вимогою відсторонення від влади Олександра Лукашенка тривають вже 113-й день. Як повідомляє Радіо Свобода під час сьогоднішньої акції «Марш сусідів» відбулися жорсткі затримання, використовувався газ та світлошумові гранати.

    «Десятки акцій протесту пройшли у різних районах Мінська. Найбільші пройшли на вулицях Жиновича й Матусевича (район Домбровка), на південному заході, в Уруччі, на Партизанському проспекті. Силовики розігнали і затримали людей, але люди знову збиралися» – йдеться в повідомленні.

    Уточнюється, що під час розгону кілька людей були жорстоко побиті (аж до втрати свідомості). У кількох випадках силовики застосували газ, у Боровлянах (передмістя Мінська) – світлові та шумові гранати, були чутні постріли у Зеленій Бору й Уруччі (райони Мінська). Акції протесту пройшли також у Бресті, Гродно, Могильові, Вітебську, Жодіно, Смолевичах, Дзержинську, Радошковичах, Ляховичах й інших містах.

    На 17:00 (за київським часом) правозахисникам з центру «Вясна» стали відомі імена 191 затриманого у різних містах Білорусі. Серед них член Координаційної ради Дмитро Крук (Мінськ), журналісти Максим Хлябець, Станіслав Коршунов й інші.

    Сьогоднішня акція протесту в Білорусі отримала назву «Марш сусідів» через те, що його учасники не збиралися в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводили акції в своїх районах, «з сусідами».

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Свобода акція протест
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