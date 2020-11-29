«Марш сусідів» у Білорусі: силовики затримали понад 350 демонстрантів

Під час сьогоднішньої акції «Марш сусідів» відбулися жорсткі затримання, використовувався газ та світлошумові гранати

Масові протести в містах Білорусі з вимогою відсторонення від влади Олександра Лукашенка тривають вже 113-й день

У Мінську та інших містах Білорусі поліція під час розгону протестувальників на недільному «Марші сусідів» 29 листопада затримала понад 350 осіб.

Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Як уточнює білоруська служба «Радіо Свобода», серед затриманих є економіст, член Координаційної ради Дмитро Крук, юрист, директор «Центру правової трансформації» Ольга Смолянка, двоє журналістів «Брестської газети» Станіслав Коршунов і Максим Хлібець.

Нагадаємо, масові протести в містах Білорусі з вимогою відсторонення від влади Олександра Лукашенка тривають вже 113-й день.

Під час сьогоднішньої акції «Марш сусідів» відбулися жорсткі затримання, використовувався газ та світлошумові гранати.

Недільна акція протесту в Білорусі отримала назву «Марш сусідів» через те, що його учасники не збиралися в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводили акції в своїх районах, «з сусідами».