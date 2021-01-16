Генсек ООН закликав країни ділитися вакцинами

«Вакцини швидко доходять до країн з високим рівнем доходів тоді, як у найбідніших кранах світу їх взагалі немає» - Генсек ООН

«Вакционалізм приречений на провал та затримає глобальне відновлення» – Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що деякі країни закуповують вакцини від коронавірусу понад своїх потреб. Він закликав їх ділитися COVID-вакцинами з іншими країнами.

Про це йдеться у його відеозверненні на сторінці у Twitter.

Our world has reached a heart-wrenching milestone: #COVID19 has now claimed two million lives.



Sadly, the impact of the pandemic has been made worse by the absence of global coordination.



In the memory of those two million souls, the world must act with far greater solidarity. pic.twitter.com/wFGZpiLmIj — António Guterres (@antonioguterres) January 15, 2021

«Вакцини швидко доходять до країн з високим рівнем доходів тоді, як у найбідніших кранах світу їх взагалі немає. Деякі країни укладають побічні контракти, навіть закуповуючи понад потреб», – сказав він.

Генсек ООН наголосив, що хоч уряди держав несуть відповідальність за захист свого населення від коронавірусу, але «вакционалізм приречений на провал та затримає глобальне відновлення» від пандемії.

Нагадаємо, 22 листопада Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав списати борги бідним країнам.