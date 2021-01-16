  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Генсек ООН закликав країни ділитися вакцинами

    • Розсилка
    <p>&laquo;Вакцини швидко доходять до країн з високим рівнем доходів тоді, як у найбідніших кранах світу їх взагалі немає&raquo; - Генсек ООН</p> - Генсек ООН закликав країни ділитися вакцинами

    «Вакцини швидко доходять до країн з високим рівнем доходів тоді, як у найбідніших кранах світу їх взагалі немає» - Генсек ООН

    «Вакционалізм приречений на провал та затримає глобальне відновлення» – Гутерріш

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що деякі країни закуповують вакцини від коронавірусу понад своїх потреб. Він закликав їх ділитися COVID-вакцинами з іншими країнами.

    Про це йдеться у його відеозверненні на сторінці у Twitter.

    «Вакцини швидко доходять до країн з високим рівнем доходів тоді, як у найбідніших кранах світу їх взагалі немає. Деякі країни укладають побічні контракти, навіть закуповуючи понад потреб», – сказав він.

    Генсек ООН наголосив, що хоч уряди держав несуть відповідальність за захист свого населення від коронавірусу, але «вакционалізм приречений на провал та затримає глобальне відновлення» від пандемії.

    Нагадаємо, 22 листопада Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав списати борги бідним країнам. 

    Теги: Антоніу Гутерріш Генсек ООН епідемія вакцинація населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies