Понад 800 нових хворих за добу: коронавірус атакує киян

У Києві не зменшується захворюваність на коронавірус

На Київщині за добу зафіксовано 474 нових випадки Covid-19

За минулу добу, 15 січня, у Києві коронавірус виявлено у 821 людини. Це на 75 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 14 січня було 896 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 121903 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 47284 особи (за добу 935), померли 2175 особа (за добу 14).

У Київській області зафіксовано 65736 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 474 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 588 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 45479 осіб (за добу 519), померли 1062 людей (за добу 12).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1154692 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 15 січня зафіксовано 7729 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 15 січня у Києві було підтверджено 121082 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 896 осіб.

У Київській області було 65262 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 588 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.