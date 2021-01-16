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    Понад 800 нових хворих за добу: коронавірус атакує киян

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    У Києві не зменшується захворюваність на коронавірус - Понад 800 нових хворих за добу: коронавірус атакує киян
    У Києві не зменшується захворюваність на коронавірус
    Фото: Радіо Свобода

    На Київщині за добу зафіксовано 474 нових випадки Covid-19

    За минулу добу, 15 січня, у Києві коронавірус виявлено у 821 людини. Це на 75 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 14 січня було 896 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 121903 випадки захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 47284 особи (за добу 935), померли 2175 особа (за добу 14).

    У Київській області зафіксовано 65736 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 474 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 588 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 45479 осіб (за добу 519), померли 1062 людей (за добу 12).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1154692 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 15 січня зафіксовано 7729 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 15 січня у Києві було підтверджено 121082 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 896 осіб.  

    У Київській області було 65262 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 588 нових хворих.

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

     

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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