У Бразилії чотири дні поспіль фіксують понад тисячу смертей від коронавірусу

Всього коронавірус забрав життя 208246 жителів Бразилії

У штаті Сан Паулу виявили понад 1,6 млн випадків інфікування й зареєстрували 49600 смертей

Бразилія вже чотири дні поспіль реєструє більше тисячі смертей від коронавірусної хвороби.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

«Упродовж минулих 24 годин у Бразилії було зареєстровано 1151 смерть від Covid-19 й виявлено 69 198 нових випадків інфікування», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що упродовж останніх чотирьох днів у країні також щодня виявляють понад 60 тисяч нових хворих, а загальна кількість інфікованих від початку пандемії сягнула 8393492 осіб.

Всього недуга забрала життя 208246 жителів Бразилії.

«Бразилія – одна з країн, що найбільше постраждала від пандемії. За кількістю смертей від Covid-19 вона посідає друге місце у світі (після США), а за загальною кількістю випадків – третє (після США та Індії)», – стверджує Сіньхуа.

Серед усіх бразильських штатів найбільше хворих проживає у Сан Паулу, де вже виявили понад 1,6 млн випадків інфікування й зареєстрували 49600 смертей. Бразилія переживає другу хвилю Covid-19 і з грудня кількість нових випадків суттєво зросла, що наблизило державну систему охорони здоров’я у кількох регіонах до колапсу.

Нагадаємо, від коронавірусу в світі померли вже 2 мільйони 368 людей. Найбільше смертей зафіксовано в США. В Європі «лідерами» по смертності є Італія та Велика Британія.