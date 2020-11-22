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    Генсек ООН закликав списати борги з бідних країн

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    Генсек ООН Антоніу Гуттеріш закликає списати борги для бідних країн - Генсек ООН закликав списати борги з бідних країн
    Генсек ООН Антоніу Гуттеріш закликає списати борги для бідних країн
    Фото: ООН

    Антоніу Гутерріш переймається долею небагатих країн

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав списати борги бідним країнам. Про це повідомляють «Новини ООН».

    Інший варіант – відстрочення погашення боргів до кінця 2021 року через пандемію оронавірусу. «Пандемія продемонструвала хиткість не тільки систем охорони здоров'я, а й установ державного управління. Ми повинні подбати про вирішення кризи та в процесі цього побудувати краще майбутнє», – сказав генеральний секретар. Він додав, що без міжнародного фінансування не обійтися, адже через кризу різко скоротилися потоки прямих іноземних інвестицій, фінансові операції, в тому числі грошові перекази.

    За словами генсека ООН, нині стрімко зростають обсяги зовнішньої заборгованості, що може обернутися неминучою хвилею «суверенних дефолтів». У зв'язку з цим Гутерріш вважає, що багаті держави повинні піти на списання боргів деяким країнам, або, принаймні, відстрочити їх погашення.

    Нагадаємо, ще у березні 2020 року генсек ООН Антоніу Гуттеріш нагадав про необхідність надати допомогу країнам, що розвиваються, які можуть серйозно постраждати від епідемії коронавірусу

    Теги: ООН фінансування Антоніу Гутерріш
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