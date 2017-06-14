Глава Adidas розповів, чому Європі варто зблизитись із Росією

Рорстед підкреслив, що він не закликає Євросоюз до зняття санкцій проти Росії

Європі варто поліпшити відносини з Москвою, заявив глава компанії Adidas Каспер Рорстед. «Той, хто думає, що ми караємо Росію санкціями, помиляється. На Заході з цієї причини теж пропали робочі місця. Але політики вважають за краще замовчувати такі результати», - вказав Рорстед в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,



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Рорстед підкреслив, що він не закликає Євросоюз до зняття санкцій проти Росії

Європі варто поліпшити відносини з Москвою, заявив глава компанії Adidas Каспер Рорстед.

«Той, хто думає, що ми караємо Росію санкціями, помиляється. На Заході з цієї причини теж пропали робочі місця. Але політики вважають за краще замовчувати такі результати», - вказав Рорстед в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опублікованому в суботу, 6 січня.

У той же час глава Adidas підкреслив, що він не закликає Євросоюз до зняття санкцій проти Росії. Однак Рорстед вважає, що слід знайти рішення щодо зняття напруженості у відносинах з Москвою. «Десять років тому Володимир Путін сказав, що нам потрібен вільний ринок від Португалії до Росії. Не слід схвалювати все, що робить президент Путін, але здійснити зближення з Росією - в інтересах Європи», - зазначив Каспер Рорстед.

Крім того, зазначив він, «було б добре мати пару союзників» для вирішення ситуації навколо Північної Кореї і проблеми біженців з Африки

Оборот Adidas в Росії невеликий - він становить менше 3% від загального обороту, проте на концерн в країні працюють «приголомшливі люди», вважає Рорстед.

«У культурному плані Росія знаходиться набагато ближче до Європи, ніж інші», - стверджує глава Adidas.

Рорстед впевнений, що чемпіонат світу з футболу, який повинен пройти в Росії в 2018 році, стане «вдалим заходом» і довіряє організаторським здібностям росіян. «Вони вже довели це на тесті з Кубком конфедерацій», - підкреслив підприємець.

Нагадаємо, компанії Volkswagen та Adidas заперечили роботу в анексованому Криму.

Джерело: Deutsche Welle