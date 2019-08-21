Глава Держдепу США заявив про загрозу відродження халіфату



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У 2014 році ватажок ІДІЛ оголосив так званий халіфат ІДІЛ на великих територіях Іраку та Сирії

«Ми знизили серйозні ризики, не всі, але багато», - визнав Помпео

Очільник Держдепартаменту США Майк Помпео заявив, що на деяких територіях зберігається загроза відродження халіфату, так як бойовики «Ісламської держави» зміцнили свої позиції.

Як повідомляє CBS, також Помпео вважає, що загрозу становлять осередки терористичного угруповання «Аль-Каїда».

«Звичайно, є місця, де ІДІЛ сьогодні набагато більш впливова, ніж три або чотири роки тому. Але халіфат зник, і здатність терористів проводити атаки за кордоном значно ослабла. Ми знизили серйозні ризики, не всі, але багато», - заявив Помпео.

Раніше адміністрація Дональда Трампа неодноразово говорила про повну перемогу над ІДІЛ в Сирії і Іраку, а сам президент США в грудні 2018 року поставив питання про повне виведення американських сил із Сирії.

Як відомо, у 2014 році ватажок ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді оголосив так званий халіфат ІДІЛ на великих територіях Іраку та Сирії. З 2017 року «Ісламська держава» почала стрімко втрачати раніше захоплені території на Близькому Сході.

До слова, Берлін репатріював до країни чотирьох дітей, чиї батьки, як вважається, воювати в лавах терористичного угрупування «Ісламська держава» на півночі Сирії.