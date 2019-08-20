Німеччина забрала до себе дітей батьків-терористів ІДІЛ



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Раніше близько тисячі громадян ФРН відправилися до Сирії і Іраку воювати в лавах «Ісламської держави»

Очільник МЗС ФРН Хайко Маас заявив про те, що Берлін репатріював до країни чотирьох дітей, чиї батьки, як вважається, воювати в лавах терористичного угрупування «Ісламська держава» на півночі Сирії. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Також глава дипломатичного відомства ФРН запевнив, що німецька сторона буде і надалі продовжувати подібну практику. Троє із чотирьох дітей, яких першими повернуть до ФРН, є сиротами.

Хайко Маас висловив думку, що дані діти не несуть жодної відповідальності за дії своїх батьків. При цьому уряд ФРН хотів би вжити певних заходів, які могли б допомогти таким дітям.

Загалом за даними німецької розвідки близько тисячі громадян ФРН відправилися до Сирії і Іраку воювати в лавах «Ісламської держави». Третина цих громадян повернулася додому, третина загинула в боях, а решта і сьогодні перебуває на території Близького Сходу.

Також нагадаємо, що за останніми даними Сирійська опозиція відступила під натиском сил Асада.