Глава Єврокомісії просить пришвидшити постачання зброї Україні

Урсула фон дер Ляєн не заперечує проти поставок важкого озброєння

Більш оперативно постачати зброю до України закликала країни ЄС очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. При цьому у інтерв’ю Bild am Sonntag вона відзначила, що не проводить різниці між важким та легким озброєнням.

«Усі держави, які можуть, повинні діяти швидко, бо тільки тоді Україна зможе вижити у своїй гострій оборонній боротьбі проти Росії... Я не проводжу різниці між важкою та легкою зброєю. Україна має отримати те, що їй потрібне для захисту і з чим вона може впоратися», – сказала фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії також просить європейців бути готовими, що війна може тривати довго.

«Ми повинні зробити все, щоб закінчити [війну] якнайшвидше. І водночас ми маємо бути готові до того, що в гіршому випадку війна може тривати місяці, а то й роки», – сказала вона.

Фон дер Ляєн також виступила на захист уряду Німеччини на тлі звинувачень в уповільненні санкцій.

«Німеччина багато років підтримувала Україну та схвалила всі п'ять запропонованих нами санкційних пакетів протягом 48 годин. ЄС ніколи не діяв так згуртовано, рішуче та енергійно, як зараз. Німеччина бере у цьому участь», – сказала глава Єврокомісії.

Раніше фон дер Ляєн говорила, що шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації може включити обмежувальні заходи щодо «Сбербанку», а також механізм нафтового ембарго проти РФ.