Глава мінфіну США анонсував нові санкції проти Росії за декілька тижнів

Стівен Мнучін заявив, що американський мінфін «працює» над санкціями проти Росії

Міністерство фінансів США протягом кількох наступних тижнів оголосить про нові санкції проти Росії. Про це на брифінгу в Білому домі заявив глава Мінфіну Стівен Мнучін. «Ми працюємо над санкціями проти Росії. Можу запевнити – робота триває. Я повернуся сюди у наступні декілька тижнів щоб поговорити про це», - сказав він.



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Стівен Мнучін заявив, що американський мінфін «працює» над санкціями проти Росії

Міністерство фінансів США протягом кількох наступних тижнів оголосить про нові санкції проти Росії.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив глава Мінфіну Стівен Мнучін.

«Ми працюємо над санкціями проти Росії. Можу запевнити – робота триває. Я повернуся сюди у наступні декілька тижнів щоб поговорити про це», - сказав він.

«Ми продовжуємо розглядати втручання у вибори. Ми тісно співпрацюємо з ФБР і вони дають нам найновішу інформацію. І у разі необхідності ми розглянемо наявну у них інформацію щодо приватних осіб» - додав Мнучін.

Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про введення пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій» (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.

15 лютого повідомлялося, що міністр фінансів Стівен Мнучін заявив, що його відомство активно працює над питанням санкцій. Адміністрація президента США Дональда Трампа «активно працює» над новими санкціями проти Росії за втручання у вибори у США 2016 року.

Крім нових санкцій, які адміністрація США продовжує розробляти, Штати також добилися припинення зарубіжних військових контрактів РФ на загальну суму понад $3 млрд.

Раніше держсекретар Рекс Тіллерсон заявляв, що США розглядають можливість введення додаткових санкцій відносно російських осіб.

Як повідомляв «Главком», комітет постійних представників країн Євросоюзу погодив у середу продовження санкцій ЄС у зв'язку з українською ситуацієющодо фізичних і юридичних осіб Росії.

Раніше стало відомо, що Європейський суд зняв санкції з Клюєва.

Також Генпрокуратура просить ЄС продовжити санкції проти «сім’ї» Януковича.

Джерело: Європейська правда