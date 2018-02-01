В ЄС узгодили продовження антиросійських санкцій

Офіційне рішення про продовження санкцій буде ухвалено 26 лютого

Комітет постійних представників країн Євросоюзу (Coreper) погодив у середу продовження санкцій ЄС у зв'язку з українською ситуацією щодо фізичних і юридичних осіб Росії, повідомило «Інтерфаксу» в Брюсселі європейський джерело. «Coreper дав сьогодні «зелене світло» продовженню індивідуальних санкцій щодо російських



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Офіційне рішення про продовження санкцій буде ухвалено 26 лютого

Комітет постійних представників країн Євросоюзу (Coreper) погодив у середу продовження санкцій ЄС у зв'язку з українською ситуацією щодо фізичних і юридичних осіб Росії, повідомило «Інтерфаксу» в Брюсселі європейський джерело.

«Coreper дав сьогодні «зелене світло» продовженню індивідуальних санкцій щодо російських осіб і організацій. Йдеться про санкції, термін дії яких завершувався 15 березня. Їх продовжено на шість місяців, до 15 вересня. У нинішньому списку немає жодних змін ні стосовно фізичних, ні стосовно юридичних осібам», - сказав співрозмовник агентства.

«Офіційне рішення про продовження буде ухвалено на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 26 лютого», - додало джерело.

Раніше стало відомо, що Європейський суд зняв санкції з Клюєва.

Також Генпрокуратура просить ЄС продовжити санкції проти «сім’ї» Януковича.

Як повідомлялося, в Європейському союзі розпочалася робота над переглядом санкцій для колишніх українських високопосадовців, в тому числі і для екс-президента Віктора Януковича, термін дії яких спливає 6 березня.

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

Останній раз санкції були подовжені у березні 2017 року.

У санкційному списку разом з Януковичем перебувають екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-глава АП Андрій Клюєв та народний депутат Сергій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.