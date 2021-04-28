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    Глава Pfizer анонсував ліки проти коронавірусу до кінця року

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    Препарат для лікування Covid-19 розробляється як&nbsp;антиретровірусний препарат, який блокує фермент вірусу - Глава Pfizer анонсував ліки проти коронавірусу до кінця року

    Препарат для лікування Covid-19 розробляється як антиретровірусний препарат, який блокує фермент вірусу

    Фото: Wikimedia Commons/Pfizer

    Наразі відбувається розробка двох типів ліків: один препарат буде пероральним, інший – ін'єкційний

    Гендиректор фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що до кінця 2021 року може бути готовим препарат для лікування Covid-19. Про це Бурла розповів в інтерв'ю виданню CNBC.

    За його словами, відбувається розробка двох типів ліків: один препарат буде пероральним (тобто вживатиметься через рот), інший – ін'єкційний.

    Найбільшу увагу науковці приділяють розробці препарату, який можна буде вживати самому.

    Препарат для лікування Covid-19 розробляється як антиретровірусний препарат, який блокує фермент вірусу.

    «Наразі науковці продовжують роботу над їх створенням, і, якщо все буде добре, перші новини про такий препарат можна буде почути влітку 2021 року», – заявив Бурла.

    До слова, глава МОЗ Максим Степанов анонсував поставку мільйона доз Pfizer: коли чекати та кого вакцинують.

    Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.

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    Теги: медицина імунітет ліки коронавірус
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