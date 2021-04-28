На Київщині почали щеплювати корейською вакциною

Вакцина AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї є ідентичною за складом і технологією виробництва та взаємозамінною з AstraZeneca/CoviShield

Київщина отримала 23,5 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio

27 квітня Київська область отримала партію вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої у Південній Кореї. Йдеться про 23,5 тисяч доз. Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба Київської ОДА.

«Наша область отримала чергові вакцини проти Covid-19. Цього разу це південнокорейська вакцина AstraZeneca-SKBio. Як і попередні рази, не марнували часу й цього ж дня запустили роботу частини стаціонарних пунктів для щеплень», – сказав він.

Володін уточнив, що з 28 квітня таких пунктів щеплень в області працюватиме 100.

Щеплення вакциною AstraZeneca-SKBio вже розпочалося

Нагадаємо, столиця отримала 35600 доз вакцини AstraZeneca.

Як відомо, 23 квітня Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX і зараз її розвозять до пунктів щеплення. Цією вакциною щеплюватимуть пріоритетні групи, зокрема людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже в травні (через 12 тижнів після першого щеплення).

Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина від SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є ідентичними за складом та технологіями виготовлення. Саме тому, якщо людина отримала першу дозу AstraZeneca/Covishield, то друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.

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