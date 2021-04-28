Чи потрібно в Україні створити Міністерство вакцинації?
Головне не зупинятися. Замінимо суть – формою. Здоровий глузд – безглуздям
Мовою оригіналу
Дякую Зеленський, дякую Степанов, дякую Шмигаль. Блумберг пишет что Украине нужно более 10 лет для вакцинации 75% населения.
В связи с этим, для ускорения вакцинации Указа Зеленского и Национального плана считаю недостаточно. Нужно провести следующие действия.
1. Внести в ВР законопроект с пометкой «першочерговый» О вакцинации.
2. Создать Министерство вакцинации.
3. Назначить министра по вакцинации.
4. Учредить День вакцинации, предлагаю 31 февраля.
5. Срочно построить Дворец вакцинации.
6. Учредить медаль «Активный вакцинатор» и орден «За вакцинацю», так же почетные значки и грамоты самым активным участникам.
7. В школах и детских садиках начать активную запись на вакцинацию 2030-2040 годо.
8. Започаткувати молодежный рух «Юный вакцинатор».
Главное не останавливаться. Заменим суть – формой. Здравый смысл – бессмыслецой.
Разум – безумием. И побольше видосов и рамочных контрактов на 10, 100, на 1000 млн доз вакцины Пфайзера !
Джерело: блог Євген Істребіна