Чи потрібно в Україні створити Міністерство вакцинації?

Головне не зупинятися. Замінимо суть – формою. Здоровий глузд – безглуздям

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Дякую Зеленський, дякую Степанов, дякую Шмигаль. Блумберг пишет что Украине нужно более 10 лет для вакцинации 75% населения.

В связи с этим, для ускорения вакцинации Указа Зеленского и Национального плана считаю недостаточно. Нужно провести следующие действия.

1. Внести в ВР законопроект с пометкой «першочерговый» О вакцинации.

2. Создать Министерство вакцинации.

3. Назначить министра по вакцинации.

4. Учредить День вакцинации, предлагаю 31 февраля.

5. Срочно построить Дворец вакцинации.

6. Учредить медаль «Активный вакцинатор» и орден «За вакцинацю», так же почетные значки и грамоты самым активным участникам.

7. В школах и детских садиках начать активную запись на вакцинацию 2030-2040 годо.

8. Започаткувати молодежный рух «Юный вакцинатор».

Главное не останавливаться. Заменим суть – формой. Здравый смысл – бессмыслецой.

Разум – безумием. И побольше видосов и рамочных контрактов на 10, 100, на 1000 млн доз вакцины Пфайзера !

Джерело: блог Євген Істребіна

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