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    Думки вголос

    Чи потрібно в Україні створити Міністерство вакцинації?

    Чи потрібно в Україні створити Міністерство вакцинації?

    Головне не зупинятися. Замінимо суть – формою. Здоровий глузд – безглуздям

    Мовою оригіналу

    Дякую Зеленський, дякую Степанов, дякую Шмигаль. Блумберг пишет что Украине нужно более 10 лет для вакцинации 75% населения.

    В связи с этим, для ускорения вакцинации Указа Зеленского и Национального плана считаю недостаточно. Нужно провести следующие действия.

    1. Внести в ВР законопроект с пометкой «першочерговый» О вакцинации.

    2. Создать Министерство вакцинации.

    3. Назначить министра по вакцинации.

    4. Учредить День вакцинации, предлагаю 31 февраля.

    5. Срочно построить Дворец вакцинации.

    6. Учредить медаль «Активный вакцинатор» и орден «За вакцинацю», так же почетные значки и грамоты самым активным участникам.

    7. В школах и детских садиках начать активную запись на вакцинацию 2030-2040 годо.

    8. Започаткувати молодежный рух «Юный вакцинатор».

    Главное не останавливаться. Заменим суть – формой. Здравый смысл – бессмыслецой.

    Разум – безумием. И побольше видосов и рамочных контрактов на 10, 100, на 1000 млн доз вакцины Пфайзера !

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський вакцинація коронавірус
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