Степанов анонсував поставку мільйона доз Pfizer: коли чекати та кого вакцинують

Pfizer будуть використовувати в Україні для вакцинації людей з групи ризику

Україна очікує вакцину Pfizer з двох джерел

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що Україна отримає в травні майже 1 мільйон доз вакцини Pfizer. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Наш».

«Ми очікуємо Pfizer з двох джерел. Перше – це Covax – 473 тисяч доз. Ми отримали офіційне підтвердження від Covax, що це буде в термінах до 17-18 травня. Також в травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer десь 500 тисяч доз», – сказав міністр.

Він також додав, що дози будуть використовувати для вакцинації людей з групи ризику (старше 60 років і з супутніми захворюваннями).

Також Степанов зазначив, що міністерство отримало підтвердження від посла Китаю, що в Україну до 30 квітня доставлять 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації

Раніше Степанов розповів подробиці з постачанням вакцин від коронавірусу в Україну.

Як повідомлялося, 23 квітня в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.