Глава Pfizer назвав умову закінчення пандемії Covid-19

Гендиректор Pfizer назвав терміни повернення до нормального життя, але із застереженням

Повернення до нормального життя буде мати певні застереження, вважає гендиректор Pfizer

Генеральний директор транснаціональної фармацевтичної компанії Pfizer Альберт вважає, що якщо буде проводитися щорічна вакцинація проти коронавірусу, пандемія закінчиться і світ повернеться до «нормального життя». Про це Бурла заявив в ефірі телеканалу ABC News.

«Думаю, ми зможемо повернутися до нормального життя. Не думаю, що це означає, що не будуть приходити нові варіанти (вірусу). І я не думаю, що це означає, що ми зможемо жити звичайним життям без вакцинації», – сказав Бурла.

Він додав, що вчені зможуть створити препарати, дія яких триватиме принаймні рік.

Глава Pfizer додав, що, ймовірно, будуть потрібні щорічні щеплення від коронавірусу.

«У нас будуть вакцини, яких вистачить як мінімум на рік, і я думаю, що найбільш вірогідним сценарієм буде щорічна вакцинація, але насправді ми не знаємо, нам потрібно почекати і подивитися дані», – додав Бурла.

Крім того, глава Pfizer пообіцяв передати американській владі результати дослідження, в якому прищеплювали від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. За його словами, вакцина компанії показала безпеку і ефективність в цій віковій групі.

Раніше повідомлялося, що вчені з Стенфордського університету і Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл винайшли надрукований на 3D-принтері пластир з вакциною, який забезпечує більший захист, ніж вакцинація через укол.

До слова, група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендувала лікування препаратом Regeneron Covid-пацієнтам із високим ризиком госпіталізації та людям без природних антитіл, які переносять хворобу у важкій формі. Їх опублікували 24 вересня у Британському медичному журналі (BMJ).