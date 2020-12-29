Вчені назвали ранні симптоми Covid-19
Коронавірусу можуть передувати легкі шлунково-кишкові симптоми
Лікарі з клініки Майо в Сполучених Штатах розповіли про симптоми, що передують респіраторним проявам коронавірусу.
Про це повідомляє Daily Express.
За словами медиків, захворюванню можуть передувати легкі шлунково-кишкові симптоми, в тому числі втрата апетиту, нудота, блювота і діарея.
Лікарі звернули увагу на те, що це не найпоширеніші ознаки інфекції і тривати вони можуть лише один день.
Дослідники вивчили медичні записи 116 осіб, які дали позитивний результат на коронавірус. Майже у третини пацієнтів відзначалися нудота, втрата апетиту, блювота або діарея.
За словами вчених, діарея і нудота часто виникають до появи респіраторних симптомів. Однак, як пояснили лікарі, нудота може сигналізувати, наприклад, про грип, мігрень, шлунково-кишкові розлади або депресії.
Якщо ж людина заразилася коронавірусом, то слідом за нудотою почнуться кашель, температура, втрата смаку та нюху.
Нагадаємо, що інфекціоніст пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.