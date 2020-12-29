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    У світі

    Вчені назвали ранні симптоми Covid-19

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    Американські вчені назвали ранні симптоми Covid-19 - Вчені назвали ранні симптоми Covid-19
    Американські вчені назвали ранні симптоми Covid-19

    Коронавірусу можуть передувати легкі шлунково-кишкові симптоми

    Лікарі з клініки Майо в Сполучених Штатах розповіли про симптоми, що передують респіраторним проявам коронавірусу.

    Про це повідомляє Daily Express.

    За словами медиків, захворюванню можуть передувати легкі шлунково-кишкові симптоми, в тому числі втрата апетиту, нудота, блювота і діарея.

    Лікарі звернули увагу на те, що це не найпоширеніші ознаки інфекції і тривати вони можуть лише один день.

    Дослідники вивчили медичні записи 116 осіб, які дали позитивний результат на коронавірус. Майже у третини пацієнтів відзначалися нудота, втрата апетиту, блювота або діарея.

    За словами вчених, діарея і нудота часто виникають до появи респіраторних симптомів. Однак, як пояснили лікарі, нудота може сигналізувати, наприклад, про грип, мігрень, шлунково-кишкові розлади або депресії.

    Якщо ж людина заразилася коронавірусом, то слідом за нудотою почнуться кашель, температура, втрата смаку та нюху.

    Нагадаємо, що інфекціоніст пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.

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    Теги: здоров'я вірус коронавірус
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