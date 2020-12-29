Вчені назвали ранні симптоми Covid-19

Коронавірусу можуть передувати легкі шлунково-кишкові симптоми

Лікарі з клініки Майо в Сполучених Штатах розповіли про симптоми, що передують респіраторним проявам коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Express.

За словами медиків, захворюванню можуть передувати легкі шлунково-кишкові симптоми, в тому числі втрата апетиту, нудота, блювота і діарея.

Лікарі звернули увагу на те, що це не найпоширеніші ознаки інфекції і тривати вони можуть лише один день.

Дослідники вивчили медичні записи 116 осіб, які дали позитивний результат на коронавірус. Майже у третини пацієнтів відзначалися нудота, втрата апетиту, блювота або діарея.

За словами вчених, діарея і нудота часто виникають до появи респіраторних симптомів. Однак, як пояснили лікарі, нудота може сигналізувати, наприклад, про грип, мігрень, шлунково-кишкові розлади або депресії.

Якщо ж людина заразилася коронавірусом, то слідом за нудотою почнуться кашель, температура, втрата смаку та нюху.

Нагадаємо, що інфекціоніст пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.