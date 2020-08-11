Глава ВООЗ назвав два основних елементи для ефективної боротьби з Covid-19



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Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус

Глава ВООЗ повідомив про «зелені паростки надії» в боротьбі з Covid-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус в рамках прес-конференції в штаб-квартирі агентства в Женеві заявив, що в боротьбі з коронавірусом є проблиски надії, навіть незважаючи на те, що в світі налічується близько 20 млн випадків зараження вірусом, а кількість смертей наближається до 750 тис.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

«Я знаю, що багато хто з вас сумують і що це важкий момент для світу. Але я хочу внести ясність: є зелені паростки надії, і незалежно від того, де знаходиться країна, регіон, місто чи селище, ніколи не пізно повернути назад спалах Covid-19», – сказав він.

За його словами є два найважливіші елементи для ефективного подолання пандемії: лідери повинні активізуватись, і громадяни повинні прийняти нові заходи.

Також він назвав Нову Зеландію прикладом, так як країна процвітає в боротьбі з інфекцією.

«Правильне розуміння основ дає чітку картину того, де знаходиться вірус, і необхідні цільові дії для придушення передачі і порятунку життів», – пояснив він.

Використання таких інструментів, як швидке виявлення випадків захворювання, відстеження контактів, адекватний догляд за пацієнтами, фізичне дистанціювання, носіння масок і дотримання гігієни рук, дозволило розірвати ланцюжок передачі.

Коронавірус в Україні

Всього 81957

Одужали 44359

Хворіють 35676

Померли 1922

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До відома, в Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей (вчора 317), летальних випадків – 1922 – за добу 25 людей, (вчора 18). Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.