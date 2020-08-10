Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів



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Covid-19 забрав життя понад 733 тисяч людей

Число випадків зараження зросло на мільйон менше ніж за три доби

Кількість інфікованих коронавірусом у світі з початку пандемії перевищила 20 мільйонів, згідно з даними порталу Worldometers.

Станом на ранок понеділка на планеті заражені 20 023 016 осіб. Кількість жертв перевищила 733 тисячі. Вилікувалися 12 897 813 людей.

Країнами з найбільшим числом інфікованих залишаються США (5 044 435), Бразилія (3 035 422) та Індія (2 153 010). Також до першої п'ятірки входять Росія (885 718) і ПАР (559 859).

Число випадків зараження зросло на мільйон менше ніж за три доби. Вранці 7 серпня кількість заражень перевалило через позначку в 19 мільйонів. Тижнем раніше, 2 серпня, кількість тих, що заразилися коронавірусом в світі, становила трохи більше 18 мільйонів.

Коронавірус в Україні

Всього 79750

Одужали 43655

Хворіють 34216

Померли 1879

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Станом на ранок 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж 8 серпня (1 453).