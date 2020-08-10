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    У світі

    Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів

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    Covid-19 забрав життя понад 733 тисяч людей - Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів
    Covid-19 забрав життя понад 733 тисяч людей

    Число випадків зараження зросло на мільйон менше ніж за три доби

    Кількість інфікованих коронавірусом у світі з початку пандемії перевищила 20 мільйонів, згідно з даними порталу Worldometers.

    Станом на ранок понеділка на планеті заражені 20 023 016 осіб. Кількість жертв перевищила 733 тисячі. Вилікувалися 12 897 813 людей.

    Країнами з найбільшим числом інфікованих залишаються США (5 044 435), Бразилія (3 035 422) та Індія (2 153 010). Також до першої п'ятірки входять Росія (885 718) і ПАР (559 859).

    Число випадків зараження зросло на мільйон менше ніж за три доби. Вранці 7 серпня кількість заражень перевалило через позначку в 19 мільйонів. Тижнем раніше, 2 серпня, кількість тих, що заразилися коронавірусом в світі, становила трохи більше 18 мільйонів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      79750
    • Одужали
      43655
    • Хворіють
      34216
    • Померли
      1879

    Станом на ранок 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж 8 серпня (1 453). 

    Росія здоров'я США Індія Бразилія епідемія коронавірус
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