Главу Human Rights Watch не пустили в Гонконг



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Кенет Рот мав представити у Гонконзі доповідь організації на 652 сторінки про порушення прав людини у майже 100 країнах світу

Міграційна влада автономії не вперше забороняє в’їзд іноземцям, які критикують материкову владу Китаю та керівництво Гонконгу

Виконавчому директору правозахисної організації Human Rights Watch Кенету Роту заборонили в'їзд до Гонконгу.

Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що громадянину США Роту заборонили в’їзд до Гонконгу вже в аеропорту. При цьому прикордонники відмовились пояснити причину заборони.

Глава HRW мав представити доповідь організації на 652 сторінки про порушення прав людини у майже 100 країнах світу.

«Я сподівався висвітлити посилений наступ Пекіна на міжнародні зусилля із захисту прав людини», — сказав Рот.

В організації нагадали, що міграційна влада автономії не вперше забороняє в’їзд іноземцям, які критикують материкову владу Китаю та керівництво Гонконгу.

«Ця невтішна акція є ще одною ознакою того, що Пекін посилює свою деспотичну владу у Гонконзі та ще більше обмежує свободу, якою гонконжці користуються у межах «однієї країни — двох систем», — наголосив очільник HRW

Як повідомлялося раніше, у ході акцій протесту 25 грудня 2019 року у Гонконзі поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.

Також Гонконг зустрів Новий рік масовими протестами.

Раніше у Гонконзі затримали п'ятьох підлітків за підозрою в співучасті у справі вбивства 70-річного чоловіка під час протестів.

Нагадаємо, у Гонконзі 8 грудня пройшла наймасовіша за останні місяці акція протесту.