У Гонконзі відбулися нові зіткнення силовиків і демонстрантів



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Силовики застосовували до протестувальників кийки і сльозогінний газ Фото: AFP

Вечірні зіткнення були найбільш тривалими за кілька тижнів відносного спокою

У вівторок, 24 грудня, у Гонконзі знову відбулися зіткнення між демонстрантами та поліцією з охорони громадського порядку після відносного спокою.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що вечірні зіткнення були найбільш тривалими за кілька тижнів відносного спокою для Гонконгу, де протести тривають понад шість місяців.

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Цім Ша Цуй, зазвичай шумного туристичного району.

«Незабаром спалахнули сутички, коли силовики кілька разів застосували сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників. Гумові гільзи також були видні на землі», - йдеться в повідомленні.

В поліції міста заявили, що «більша група заколотників» побудувала барикади, пошкодила світлофори та тротуари на головних магістралях району. Деякі кидали коктейлі Молотова в одному з районів, повідомили в поліції.

Раніше у Гонконзі затримали п'ятьох підлітків за підозрою в співучасті у справі вбивства 70-річного чоловіка під час протестів.

Нагадаємо, у Гонконзі 8 грудня пройшла наймасовіша за останні місяці акція протесту.