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    Голова Єврокомісії розпочав балканське турне

    Переговори в Македонії стосувалися протиріч із Грецією щодо офіційної назви
    Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер розпочав своє турне країнами Балканського півострову. Про це повідомляє видання EU Observer. У неділю Юнкер прибув до Скоп’є (столиця Македонії). Переговори, які мали місце в Скоп’є, перш за все стосувалися вирішення протиріч щодо офіційної назви Македонії, що є причиною розбіжностей із
    • Сьогодні, 13:57
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    Жан-Клод Юнкер
    Жан-Клод Юнкер

    Переговори в Македонії стосувалися протиріч із Грецією щодо офіційної назви

    Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер розпочав своє турне країнами Балканського півострову. Про це повідомляє видання EU Observer.

    У неділю Юнкер прибув до Скоп’є (столиця Македонії). Переговори, які мали місце в Скоп’є, перш за все стосувалися вирішення протиріч щодо офіційної назви Македонії, що є причиною розбіжностей із Грецією.

    Загалом же глава Єврокомісії планує відвідати всі шість країн, які мають намір у майбутньому приєднатися до ЄС. Мова йде про Македонію, Албанію, Сербію, Чорногорію, Боснію і Герцеговину та Косово.

    Саме Сербію і Чорногорію розглядає Брюссель як головних претендентів на приєднання до ЄС в 2025 році, як визначає стратегія ЄС щодо країн регіону, опублікована 6 лютого 2018 року.

    ЄС Чорногорія мова Жан-Клод Юнкер Сербія Косово
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