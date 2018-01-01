Голова Єврокомісії розпочав балканське турне

Переговори в Македонії стосувалися протиріч із Грецією щодо офіційної назви

Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер розпочав своє турне країнами Балканського півострову. Про це повідомляє видання EU Observer. У неділю Юнкер прибув до Скоп’є (столиця Македонії). Переговори, які мали місце в Скоп’є, перш за все стосувалися вирішення протиріч щодо офіційної назви Македонії, що є причиною розбіжностей із



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Жан-Клод Юнкер

Переговори в Македонії стосувалися протиріч із Грецією щодо офіційної назви

Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер розпочав своє турне країнами Балканського півострову. Про це повідомляє видання EU Observer.

У неділю Юнкер прибув до Скоп’є (столиця Македонії). Переговори, які мали місце в Скоп’є, перш за все стосувалися вирішення протиріч щодо офіційної назви Македонії, що є причиною розбіжностей із Грецією.

Загалом же глава Єврокомісії планує відвідати всі шість країн, які мають намір у майбутньому приєднатися до ЄС. Мова йде про Македонію, Албанію, Сербію, Чорногорію, Боснію і Герцеговину та Косово.

Саме Сербію і Чорногорію розглядає Брюссель як головних претендентів на приєднання до ЄС в 2025 році, як визначає стратегія ЄС щодо країн регіону, опублікована 6 лютого 2018 року.