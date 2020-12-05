Голова ВООЗ розвіяв ілюзії щодо швидкого завершення пандемії
У багатьох регіонах світу є осередки дуже високого поширення вірусу
Всесвітня організація охорони здоров’я стурбована тим фактом, що розробка вакцини привела до того, що люди по всьому світу почали вірити у швидке завершення пандемії коронавірусу. Організація розвіяла ілюзії з цього приводу. Глава організації Тедрос Аданом Гебрейесус визнав, що прогрес у створенні вакцини безсумнівно надихає, але розслаблятися все одно не варто.
«ВООЗ стурбована зростаючим відчуттям того, що пандемія Covid-19 завершилася», – констатував він і вказав, що зараз у багатьох регіонах світу є осередки дуже високого поширення вірусу, а це робить величезний тиск на лікарів і структури системи охорони здоров’я в цілому.
Як повідомлялося, 4 грудня, у світі діагностували 684 тисяч заражень коронавірусом. Це новий антирекорд.
12 121 хворий на коронавірус помер. Зокрема, 212 275 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків коронавірусу є Італія, Німеччина, Великобританія та Україна.
Нагадаємо, за минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник.