Голова ВООЗ розвіяв ілюзії щодо швидкого завершення пандемії

У багатьох регіонах світу є осередки дуже високого поширення вірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я стурбована тим фактом, що розробка вакцини привела до того, що люди по всьому світу почали вірити у швидке завершення пандемії коронавірусу. Організація розвіяла ілюзії з цього приводу. Глава організації Тедрос Аданом Гебрейесус визнав, що прогрес у створенні вакцини безсумнівно надихає, але розслаблятися все одно не варто.

«ВООЗ стурбована зростаючим відчуттям того, що пандемія Covid-19 завершилася», – констатував він і вказав, що зараз у багатьох регіонах світу є осередки дуже високого поширення вірусу, а це робить величезний тиск на лікарів і структури системи охорони здоров’я в цілому.

Раніше в грудні ВООЗ порекомендувала носити маски на вулиці. Представник організації Маргарет Харріс заявила, що загальний масковий режим слід ввести у всіх місцях, де не забезпечена якісна вентиляція і не виходить витримувати дистанцію щонайменше в один метр.

Як повідомлялося, 4 грудня, у світі діагностували 684 тисяч заражень коронавірусом. Це новий антирекорд.

12 121 хворий на коронавірус помер. Зокрема, 212 275 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків коронавірусу є Італія, Німеччина, Великобританія та Україна.

Нагадаємо, за минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник.