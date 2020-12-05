У світі зафіксували рекордну кількість заражень Covid-19 за добу
У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків коронавірусу є Італія, Німеччина, Великобританія та Україна
В п’ятницю, 4 грудня, у світі діагностували 684 тисяч заражень коронавірусом. Це новий антирекорд.
Це видно з даних WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.
12 121 хворий на коронавірус помер.
Зокрема, 212 275 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.
У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків коронавірусу є Італія, Німеччина, Великобританія та Україна.
За останніми даними, у світі діагностовано 66 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 45 мільйонів хворих вилікувалися, 1 524 255 пацієнтів померло.
Нагадаємо, епідеміологи вважають, що сповільнити поширення коронавірусної хвороби в Україні можна за допомогою всеосяжного, безкоштовного і масового тестування населення на Covid-19.
Як повідомлялося, 4 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах.