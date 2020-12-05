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    Здоров'я

    У світі зафіксували рекордну кількість заражень Covid-19 за добу

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    У світі зафіксували рекордну кількість заражень Covid-19 за добу

    У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків коронавірусу є Італія, Німеччина, Великобританія та Україна

    В п’ятницю, 4 грудня, у світі діагностували 684 тисяч заражень коронавірусом. Це новий антирекорд.

    Це видно з даних WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.

    12 121 хворий на коронавірус помер.

    Зокрема, 212 275 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

    У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків коронавірусу є Італія, Німеччина, Великобританія та Україна.

    За останніми даними, у світі діагностовано 66 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 45 мільйонів хворих вилікувалися, 1 524 255 пацієнтів померло.

    Нагадаємо, епідеміологи вважають, що сповільнити поширення коронавірусної хвороби в Україні можна за допомогою всеосяжного, безкоштовного і масового тестування населення на Covid-19.

    Як повідомлялося, 4 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19.

    Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах.

    Теги: Німеччина Італія Україна хвороби населення коронавірус
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