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    У світі

    Через пандемію Байден не хоче скупчення людей під час його інавгурації

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    <p>&laquo;У&nbsp;віртуальних заходах братимуть участь більше людей, ніж будь-де&nbsp;до&nbsp;цього&raquo; - Байден</p> - Через пандемію Байден не хоче скупчення людей під час його інавгурації

    «У віртуальних заходах братимуть участь більше людей, ніж будь-де до цього» - Байден

    Активність церемонії інавгурації буде мати віртуальний характер

    Обраний президент США Джо Байден хоче уникнути масових гулянь та скупчення людей в центрі Вашингтона на церемонії його інавгурації. Про це пише «Голос Америки».

    «Я вважаю, що, ймовірно, не буде гігантського інавгураційного параду на Пенсільванія-авеню», – сказав Байден.

    Він зауважив, що масштабний інавгураційний парад підвищив би ризик поширення Covid-19 в США, чого він хотів би уникнути. Проте активність церемонії буде мати віртуальний характер.

    За його словами, у віртуальних заходах «братимуть участь більше людей, ніж будь-де до цього». Готує церемонію команда організаторів, які підготували онлайн-з’їзд Демократичної партії в серпні.

    Як повідомлялося, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

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    Теги: США Джозеф Байден партії парад президент хвороби коронавірус
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