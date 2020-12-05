Оперативні дані: за добу коронавірус виявили у 13825 українців

Минулої доби одужало 14724 українці

За минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Зазначимо, що днем раніше в Україні коронавірус виявили у 15131 людини.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1504 особи. Померло від ускладнень хвороби – 226.

Також минулої доби одужало 14724 українці.

Здійснено тестувань за добу – 67533 (зокрема методом ПЛР – 44538, методом ІФА – 22995).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 801716 осіб;

одужало – 412533 особи;

летальних випадків – 13421;

проведено ПЛР-тестувань – 4746772.

Як повідомлялося, за минулу добу 3 грудня коронавірус підтвердився у 15 131 людини в Україні. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник. Зазначимо, що днем раніше в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1776 осіб. Померло від ускладнень хвороби – 235. Також минулої доби одужало 13383 українці. Здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48028, методом ІФА – 26852).

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