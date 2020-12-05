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    Здоров'я

    Оперативні дані: за добу коронавірус виявили у 13825 українців

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    Минулої доби від ускладнень хвороби померло 226 людей - Оперативні дані: за добу коронавірус виявили у 13825 українців
    Минулої доби від ускладнень хвороби померло 226 людей

    Минулої доби одужало 14724 українці

    За минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Зазначимо, що днем раніше в Україні коронавірус виявили у 15131 людини. 

    Також за минулу добу було госпіталізовано 1504 особи. Померло від ускладнень хвороби – 226.

    Також минулої доби одужало 14724 українці.

    Здійснено тестувань за добу – 67533 (зокрема методом ПЛР – 44538, методом ІФА – 22995).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 801716 осіб;
    • одужало – 412533 особи;
    • летальних випадків – 13421;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4746772.
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    Як повідомлялося, за минулу добу 3 грудня коронавірус підтвердився у 15 131 людини в Україні. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник. Зазначимо, що днем раніше в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей

    Також за минулу добу було госпіталізовано 1776 осіб. Померло від ускладнень хвороби – 235. Також минулої доби одужало 13383 українці. Здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48028, методом ІФА – 26852). 

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    Теги: Максим Степанов хвороби коронавірус
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